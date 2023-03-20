عاجل.. مراكز الإصلاح والتأهيل تخلو من الغارمين والغارمات بعد الإفراج عنهم

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تم خلالها الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم؛ لتخلو مراكزالإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة، استمرارا للجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمين أو غارمات وتنفيذاً لقرار السيد الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات».

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.