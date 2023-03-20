7 معلومات عن الطبيب «كيرلس» مات مع خطيبته في حادث أثناء التجهيز للفرح

حزن وبكاء ونحيب شهدته كنيسة الشهيد إقلاديوس العزب بمير بمحافظة أسيوط اليوم، على رحيل طبيب الأسنان الدكتور كيرلس القمص جورجيوس شاكر، الذي توفي مع خطيبته جينيفر هاني صبري صابر، حال عودتهما بالسيارة من تجهيزات الفرح، ليقف الجميع في حالة من الصدمة لا يصدقون أنهما في صلاة جنازة الطبيبين اللذين كانا يملؤهما الطموح وأن يجمعهما سقف واحد.

معلومات عن طبيب أسيوط الراحل

وتقدم «الوطن» 7 معلومات عن الدكتور كيرلس القمص جورجيوس شاكر، والذي توفي مع خطيبته جينيفر هاني صبري صابر.

1- يعمل الدكتور كيرلس القمص جورجيوس شاكر، والدكتورة جينيفر هاني صبري صابر، أخصائي الأسنان بالوحدة الصحية قرية مير.

2- خطوبتهما كانت في شهر سبتمبر 2022 وبعدها بدآ يفكران في تجهيز عش الزوجية

3- كان من هواية الدكتور كيرلس القمص جورجيوس شاكر، المسرح وكان قائد فريق فريق فيلادلفيا المسرحي، التابع للكنيسة.

4- تستقبل أسرتهما العزاء غدا الثلاثاء بكويت شقه جواد مسعود الدور الثاني شقه 11 من الساعة 5 الي الساعة 9 في أسيوط

5- انقلبت بهما سيارة بترعة الإبراهيمية بمنطقة قرية بني زيد الأكراد التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، على طريق أسيوط - ديروط الزراعي صباح اليوم.

6- كان طبيب الأسنان شماسا في الكنيسة

7- شيعت جنازتهما من كنيسة الشهيد إقلاديوس العزب بمير بمحافظة أسيوط.

تفاصيل مصرع طبيب أسيوط

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغا بسقوط سيارة في الترعة الإبراهيمية عند قرية بني زيد دائرة المركز، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث والإنقاذ النهري، وتبين سقوط سيارة ملاكي في الترعة، وجرى انتشال جثتين لـ«كيرولس»، طبيب أسنان، وخطيبته «جينيفر»، وتم رفع السيارة من الترعة الإبراهيمية.