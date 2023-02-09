مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع صباح اليوم الخميس، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

مصرع شخص وإصابة 10

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قرب نزلة أبو صير، اتجاه القاهرة، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، لتقديم العلاج اللازم لكل مصاب منهم بحسب إصابته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.