مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة التي ترنحت يمينًا ويسارًا قبل أن تنقلب.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع لتقديم يد العون والمساعدة للمصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود جثة ومصابين.

مصرع سيدة وإصابة آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب السيارة أثناء سيرها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بسبب انفجار إطارها فجأة، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعى بدرية.ع.د 57 سنة، وإصابة كل من حسن.ك.ع 60 سنة، وطفل يدعى حسن.م.ح 7 سنوات.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى إيداع المصابين في قسم الاستقبال بالمستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفية لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.