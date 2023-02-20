مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تصادم 3 سيارات على «صحراوي أسيوط الغربي»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكي بالقرب مدخل قرية أبو صير على الطريق الصحراوي الغربي «طريق أسيوط الغربي»، في المسافة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى التأمين بمحافظة الفيوم.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالقرب من كوبري أبو صير على الطريق الصحراوي الغربي في المسافة بين محافظتي بني سويف والفيوم، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

8 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين بمحافظة الفيوم، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما نقلت جثتين المتوفيان إلي ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن المتوفيان هما عزت أحمد خليفة أحمد، 19 عامًا، يقيم في قرية على كيلاني التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، وفرج عبدالجواد سعيد عبدالجواد، 54 عامًا، يقيم في قرية المسيد الأبيض التابعة لمركز اهناسيا المدينة ببني سويف، وجرى إيداع الجثتين ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.