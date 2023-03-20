إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارة وتوك توك ببني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة توك توك أمام قرية باها التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع مركبة توك توك أمام قرية باها بدائرة مركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي اهناسيا التخصصي، وجار تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من أسماء عيد رمضان 7 أعوام، يوسف عيد رمضان 12 عامًا، حنان سيد أبو المجد 30 عامًا، عيد شعبان أحمد 43 عامًا، بلال عيد شعبان عامان، محمد عيد شعبان 6 أعوام، مصابين بسحجات وكدمات وحالتهم العامة مستقرة، جميعهم من عائلة واحدة مقيمين بمركز ببا.