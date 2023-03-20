وزير العدل يسلم شهادات تقدير موقعة من الرئيس السيسي للقضاة المميزين

سلم المستشار عمر مروان وزير العدل، القضاة المتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية، شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تقديرا لدورهم المميز في العمل خلال العام القضائي.

وزير العدل يكرم المتميزين في حضور رئيس محكمة النقض

وقام المستشار عمر مروان وزير العدل في حضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، بتكريم قضاة محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية المتميزين، من بينهم القاضي تامر أمين محمود حسن عابدين، والقاضي مصطفى صلاح محمد حسن، والقاضي عرفة حسانين الفاوي، خالد خلف فتح الباب متولي، والقاضي محمد السيد احمد عوض الله حيث تم تسليمهم شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم قضاة الدستورية

وجرى تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

الرئيس السيسي يوجه بالتكريم

جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا؛ تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.