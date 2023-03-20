النائبة سولاف درويش بعد العفو الرئاسي عن الغارمات: لا بد من تغيير ثقافة الزواج

أشادت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بقرار العفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش احتفالية المرأة المصرية، والأم المثالية، موضحة أن سبب وصول هؤلاء المواطنين للسجن يكون نتيجة تحملهم تكاليف مادية تفوق طاقتهم خلال تجهيز أبنائهم وبناتهم، مشددة على ضرورة تغيير ثقافة الزواج.

سولاف درويش: ثقافة الريف تدفع المواطنين لشراء الكثير من جهاز الزواج

وأضافت «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ثقافة الريف تدفع المواطنين لشراء الكثير من جهاز الزواج بتكاليف مادية مرتفعة حتى وإن كانت ظروف المواطن المادية بسيطة؛ الأمر الذي يدفعه لتحمل أعباء مادية تفوق قدرته المالية.

سولاف درويش: الزواج ثقافة مجتمع

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الأم تجد نفسها مضطرة لتجهيز ابنتها بشكل يفوق قدرتها المادية، وفق ثقافة مجتمعية يجب أن يتم تغييرها، ويعمل المواطنون على عدم تحميل أنفسهم أعباء مالية تفوق قدرتهم، موضحة ضرورة وجود دور مكثف للإعلام لمعالجة هذه المشكلة الثقافية وكذلك الدين، مؤكدة أن الله عز وجل خلقنا طبقات.