أحمد الطاهري: الشرق الأوسط يعيش لحظة استثنائية تفرض على كل متابع التوقف عندها

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن هناك تفاصيل كثيرة ومتعاقبة خلال الأيام الماضية في الشرق الأوسط، تفرض على كل متابع التوقف عندها.

وأضاف في بداية حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللحظة الحالية استثنائية نعيشها في الإقليم، إذ تشهد بدايات جديدة بين مصر وتركيا وبين السعودية وإيران، وحضور دبلوماسي هو الأجرأ للصين في المنطقة، وأبعاد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو ثم إلى الإمارات، وأخيرا القمة الصينية الروسية.

دعم مصر لتركيا بعد الزلزال

واستعرض تقرير مصور خلال الحلقة تطور التقارب بين مصر وتركيا خلال العام الأخير، بداية من مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوجان على هامش افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، أيضا تناول التقرير الدور المصري في دعم تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها فبراير الماضي.

ضيوف الحلقة

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، وهم: «السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، كما ينضم عبر سكايب من بكين نادر هونج الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من الرياض محمد الساعد الكاتب الصحفي السعودي».