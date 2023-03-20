أسعار السلع التموينية في رمضان 2023.. استقرار 31 صنفا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية في رمضان 2023، ستشهد ثباتا واستقرارا في جميع أصناف السلع الغذائية التي توفرها وزارة التموين على بطاقات التموين وتضخها من مخازن الجملة التابعة لها إلى منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية في رمضان 2023

وتأتي أسعار السلع التموينية في رمضان 2023 والتي يتزامن صرفها ضمن حصص ومقررات شهر مارس في العشرة أيام الأوائل من شهر رمضان، فضلا عن صرف حصص ومقررات شهر إبريل بداية من يوم 10 رمضان.

أسعار السلع التموينية في رمضان 2023 على البطاقات

وأكدت مصادر أن الأسعار لم تشهد أي تغيير أو تحريك على منظومة صرف التموين وأن أسعار السلع التموينية في رمضان 2023، متساوية مع أسعار السلع الأشهر الماضية كالتالي:

- سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

- أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

- مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

- الزيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

- فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

- مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

- عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

- صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

- تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

- کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

- مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

- خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.