الكشف على 222 حالة في قافلة طبية لـ«حياة كريمة» بالخانكة

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية بقرية العكرشة دائرة مركز الخانكة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ، والأستاذة ولاء صلاح مدير التواصل المجتمعي بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن القافلة الطبية استهدفت إجراء الكشف الطبي على أهالى قرية العكرشة وتقديم خدمات طبية متميزة لهم في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الكشف على 222 حالة

وشارك في القافلة أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات الباطنة ، والأطفال، والرمد، والعظام، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 222 حالة تنوعت ما بين 63 حالة عظام و60 حالة أطفال، و55 حالة باطنة، و44 حالة رمد وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

قوافل جامعة بنها

جدير بالذكر أن جامعة بنها كانت قد أطلقت القافلة الطبية الأولى بقرية العكرشة يوم 13 من شهر مارس، وتقوم الجامعة حاليا بدراسة نوعية المصانع في قرية العكرشة وآليات توفيق أوضاعها وذلك من خلال أساتذة متخصصين في هذا المجال من كليات الجامعة.