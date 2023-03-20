التصريح بدفن شاب توفي بسكتة قلبية في الغردقة

صرحت نيابة الغردقة دفن جثة شاب يدعى «أحمد يحيي الناظر» يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر وفاته بأزمة قلبية حسب تقرير صحة الغردقة خلال رحلة سفاري في صحراء الغردقة ليتسلم ذويه جثمانه ونقله إلى مثواه الأخير لدفنه في مسقط رأسه فى بلدته بمحافظة بالشرقية.

سقوط شاب في بير بالغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغ بوفاة شاب في العشرينات من عمره اثر إصابته بأزمة قلبية فقد توازنه ليسقط في بير مياه بمحطة سفاري بالغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى مكان الواقعة لتبين وفاة الشاب، وفشلت جميع المحاولات إسعافه وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

التصريح بدفن الجثمان

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة و حسب تحريات المباحث تبين وفاة الشاب إثر ازمة قلبية وسقوطه في البئر وقررت انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بتلسم الجثمان لذويه.

وسادت حالة من الحزن لأهل الشاب الذين تجمعوا أمام مشرحة المستشفى الغردقة العام لاستلام جثمانه وتم إنهاء إجراءات الغسل والصلاة عليه بمسجد مستشفى الغردقة العام و السفر الجثمان إلى مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية ليتم دفنه في مسقط رأسه.