«آداب بنها» تحتفل بيوم المرأة المصرية الأربعاء المقبل

تنظم كلية الآداب جامعة بنها احتفالية كبرى بيوم المرأة المصرية الأربعاء المقبل الموافق 22 مارس الجاري بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة إيمانا بمكانة المرأة وأهمية تكريمها لدورها العظيم، وفضلها الكبير في صنع القيادات والقامات، تقديرًاً لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة

رسالة لكل إمرأة مصرية

وأشار الدكتور محمد أبو عرب عميد آداب بنها أن الاحتفال بهذه المناسبة رسالة لكل امرأة مصرية كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسؤولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات بأن مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات التعليمية والأكاديمية لن تنسى هذا العطاء الذي لا ينقطع,

المرأة تحظى بتقدير واهتمام كبير

وأكد الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المرأة تحظى بتقدير واهتمام كبير من المجتمع، ويتم تنظيم الحفل تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي كافحت ضد الاستعمار وناضلت من أجل الاستقلال كما أن كلية آداب بنها ستقوم فى نهاية الحفل بتكريم بعض النماذج من الشخصيات النسائية الناجحة من رائدات كلية الآداب وأبناء محافظة القليوبية من القيادات التنفيذية والبرلمانية.