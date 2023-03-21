أطول فانوس في القليوبية بيرقص وبناؤه استغرق شهرا.. ومصممه: «بفرح الناس»

«طوله 5 أمتار واستغرق شهرا وصممته من الخشب إهداء لإهالي القليوبية»، هكذا وصف محمد صلاح، نجار من قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية أطول فانوس في القليوبية والذي صنعه في شهر استعدادا لاستقبال شهر رمضان وتمنى صانع أكبر فانوس رمضان في القليوبية، أن يهديه إلى محافظة القليوبية لوضعه في أحد الميادين أو كورنيش النيل لتزيينه ويكون قبلة للمواطنين للاستمتاع به وإدخال البهجة والسرور على الأهالي بمناسبة الشهر الكريم.

تفاصيل صناعة أكبر فانوس في القليوبية

محمد صلاح الحرازي، ابن قرية الدير صانع أكبر فانوس رمضان في القليوبية، قال لـ«الوطن»، إن الفانوس طوله 5 أمتار وعلى قاعة تصل به إلى 8 أمتار ولكنه يفضل أن يكون بون القاعة حتى يكون مناسبا للتصوير والفرحة للمواطنين وملائما للوضع في ميدان عام أو كورنيش محافظة القليوبية أو مدخل المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

قال صانع أطول فانوس في القليوبية إنه صنعه من الخشب الطبيعي وجرى دهانه بالبلاستيك وبه أضواء متغيرة وعلى ماتور يساعده على الدوران وتغيير لونه مع كل دورة، بجانب أنه مزود بإصدار لأغاني رمضان وتكلف 8 آلاف جنيه ويليق بأن يتم وضعه في ميدان كبير احتفالا برمضان، حيث إن فكرته تقوم على فكرة النافورة الراقصة، مشيرا إلى أنه صنعه وعرض عليه مبلغ 12 ألف جنيه لبيعه ولكنه رفض لأنه يريد أن يكون مصدرا للفرحة والتجميل.

مجسمات خشبية للشخصيات الرمضانية منها بوجي وطمطم

وأوضح صانع أكبر فانوس في القليوبية احتفالا بشهر رمضان أنه العام الماضي قام بعمل فانوس مشابه ولكنه كان أقصر طولا وتم وضعه في مدخل القرية التي يقيم بها وهذه المرة يهدي فانوسه للمحافظة تضعه في ميدان ومكان تجمع لفرحة وبهجة الأهالي، مشيرا إلى أنه يعمل في النجارة وصمم أيضا مجسمات خشبية لشخصيات ارتبطت برمضان مثل بوجي وطمطم وفطوطة والهلال بالخشب لعمله في النجارة ومجال الأخشاب بجانب مجسم للمسجد الأقصى في فلسطين.

وأوضح أن كل تصميم يصنعه يأخذ وقته حسب التصميم والحجم، وأن الفانوس 5 أمتار أخذ منه شهرا كاملا لتنفيذه للخروج بالشكل الأفضل، مشيرا إلى أن الفانوس الذي تم تصميمه بهذا الارتفاع ليكون الأكبر على مستوى القليوبية.

وأضاف صانع أكبر فانوس بالقليوبية أن ذلك التصميم ليس الأول بل سبق وقام العام الماضي بتصميم فانوس أصغر وتم وضعه في القرية وكان مصرا للفرحة والبهجة طوال رمضان للكبار والصغار وهو ما دفعه لتكرار التجربة مع فانوس أكبر هذه العام وصل 5 أمتار، مشيرا إلى أنه يعمل نجارا، مشيرا إلى أنه اختار خامات خشب عالية الجودة لتصميم الفانوس ونفذه يدويا.