الأوراق والأماكن لسداد رسوم قرعة الحج 2023 قبل 48 ساعة من غلق الباب

بدأ العد التنازلي لآخر موعد لدفع رسوم قرعة الحج 2023، حيث إن آخر موعد للدفع هو الخميس الموافق 23 مارس الموافق الأول من شهر رمضان المبارك، حيث تم الانتهاء من تحديد الأسماء الفائزة والبدلاء لهم، في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لقرعة الحج 2023

وتستعرض «الوطن» أماكن دفع رسوم قرعة الحج 2023 والشروط والأوراق الواجب توافرها لجميع المسافرين لاستفتاء شروط الحج، قبل 48 ساعة من غلق باب دفع رسوم حج القرعة، من خلال السطور التالية:

أما عن الأوراق والمستندات فجاءت كالتالي: صورة من إيصال سداد الرسوم للفائزين قرعة الحج 2023، وصور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، وجواز سفر مميكن، وبطاقة صحية من وزارة الصحة وتشمل حصوله على التطعيمات، وفيش حج مميكن، وصورة من شهادة التحصين بلقاح كورونا، والموقف التجنيدي، وشهادة تحركات، وتقدير بالحالة الصحية للفائز بقرعة الحج.

أماكن سداد رسوم قرعة الحج 2023

وحددت وزارة الداخلية آخر موعد لسداد رسوم قرعة الحج 2023 في يوم الخميس المقبل، كما تم تحديد 3 بنوك لسداد الرسوم، وهي بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي، بالإضافة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.