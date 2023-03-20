أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: مشروع «ايه أي تي» خطوة مهمة للوصول لوادي السليكون المصري

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مشروع «ايه أي تي» خطوة مهمة للوصول لوادي السيلكون المصري، لافتا إلى أن الأمريكان في عام 1958 أطلقوا قمرا صناعيا شهيرا يرد على القمر الصناعي السوفيتي، متابعا: «القمر الصناعي الأمريكي انفجر جزء منه وقت صعوده واستكمل الجزء الأعلى من القمر الصعود لخارج الغلاف الجوي، ووقتها تعرضت أمريكا لهجوم حاد ومع ذلك استمرت في عملها إلى أن اصبحت القوة الأولى في العالم».

أول صاروخ بريطاني

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولي»، المذاع على قناة «الحياة»، أن أي محاولة يمكنها أن تفشل ولكن مع الاستمرارية سننجح، مضيفا: «أمريكا تعلمت من تجربتها ونجحت، وبريطانيا تأخرت 14 سنة لتطلق أول صاروخ بريطاني بالقمر الصناعي الخاص بها برغم قدرتها المالية، بما يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا».

المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية

وتابع الإعلامي أحمد المسلماني: «الصين والهند تأخرتا كثيرا إلى أن أصبحتا من أهم القوى في مجال الفضاء»، لافتا إلى أن مصر بدأت تتخذ طريقها نحو الفضاء من خلال المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والمتمثلة في المدينة الفضائية المصرية ومركز تجميع الأقمار الصناعية لمصر وللدول العربية والأفريقية.