أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: أوباما غضب من شينزو آبي بسبب بوتين

استعرض الإعلامي أحمد المسلماني، مذكرات شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق، موضحًا أن شينزو آبي قال إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حضر معه قمة الأمن النووي في الولايات المتحدة الأمريكي، وأخبره بأنه سيسافر إلى سوتشي للقاء بوتين، لكن أوباما انزعج جدا، وكان ذلك في عام 2014.

مخالفة الرغبة الأمريكية

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة: «أوباما قال له لو كنت مكانك لما ذهبت، لكن آبي خالف الرؤية الأمريكية وذهب إلى سوريا والتقى بوتين وتحدث معه عن تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا النووية».

ضم روسيا شبه جزيرة القرم

وتابع المسلماني أن آبي تحدث في مذكراته عن واقعة ضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها، وأوروبا وأمريكا كانا غاضبين، وفي قمة السبع الكبرى كان أوباما ممسكا بورق ووزعه على الزعماء الموجودين والممثلين عن الدول الكبرى، وهو ما أثار تعجب آبي، لأن هذا الأمر مخالف للبروتوكول، ولكن فحوى هذا الورق كانت لائحة عقوبات كبيرة جدا على روسيا، لم تكن أوروبا ميالة لأي عقوبات بسبب مصالحها، لكن ميركل اقترحت إدانة جماعية لروسيا، ولكن العقوبات تُترك لكل دولة، فاستراح القادة لهذا القرار، وغضب أوباما