إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية وسيارة ملاكي بالمنيا

أصيب مساء اليوم الإثنين، 3 أشخاص بينهم موظف إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا بسبب السرعة، وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي.

انقلاب دراجة أعلى كوبري النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة صابر أحمد فتحي 40 عاما، موظف، باشتباه كسر بالقدم وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال كارتة تحصيل الرسوم بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من عمرو رجب سيد 22 عاما، نادي عبد النظير عبد التواب 40 عاما، ويقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور ونزيف بالبطن، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.

علي جانب آخر، استقبلت مستشفى المنيا الجامعي، «ر.ا» 19 عاما، طالبة بكلية الآداب بجامعة المنيا، تقيم بمدينة مغاغة، مصابة بهبوط عام وحالة إعياء، وتقيم في مركز مغاغة، وتم تقديم الاسعافات الأولية لها حتي تماثلها للشفاء.