عضو «القومي المرأة»: توثيق الطلاق يحافظ على كيان الأسرة المصرية

قالت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما طرح أمر الطلاق منذ نحو 5 سنوات، كان يتحدث عن أهمية وجود نسب وأرقام حقيقية: «وقتها المجتمع مكنش فاهم إحنا ليه محتاجين نوثق الطلاق».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»، قائلة: «وهو ما أوضحه فضيلة المفتي ووزير العدل، بأنه لكي يترجم المطلوب إلى قانون لابد من وجود أرقام واضحة وصريحة عن نسب الطلاق في مصر وعدد حالات الطلاق، لأن ذلك فيه تهديد لكيان الأسرة المصرية».

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: «أهمية توثيق الطلاق يرجع إلى أهمية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وهو ما سيخدم الوعي».

أهيمة توثيق الطلاق

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، على نظرته بأهمية لتوثيق الطلاق، موضحة أن عدم التوثيق جعلنا نتخيل أن نسب الطلاق عالية جدا في مصر، مشيرة إلى أن وزير العدل أكد على أن هذه النسب غير حقيقية.

نسبة الطلاق في مصر 3% فقط

وأكدت أن نسبة الطلاق في مصر 3% فقط: «نحن نعمل على الأرض مع الأسرة المصرية ومع المقبلين على الزواج، ودا بيخلينا نشوف إن معدلات الطلاق مش عالية، وعشان كدا بنعمل توعية، وكل أجهزة الدولة تعمل على المقبلين على الزواج والمتزوجين عشان يفضل كيان الأسرة المصرية محافظ عليه، كما أن لدينا برامج كثيرة على الأرض في القرى والنجوع والكفور».