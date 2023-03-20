رئيس «قومي المرأة»: حققنا تقدما ملموسا في مؤشرات استراتيجية التمكين 2030

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، بحضور الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي، إن مصر حققتْ تقدمًا ملموسًا في مؤشراتِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2023 في مراجعتِها النصفيةِ من مرصدِ المرأةِ المصرية؛ رصدنا تقدما وثباتا في 33 مؤشرًا وتحديا في 3 مؤشرات.

وأضافت أنه خلالَ عام 2022، وصلَ عدد المستفيداتِ من خدماتِ المجلسِ القومي للمرأةِ إلى ما يزيدُ على 12 مليونًا في المحافظات.

كلمة رئيس المجلس القومي للمرأة

وجاءت كلمة رئيس المجلس القومي للمرأة كالتالي:

فخامةَ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ الجمهورية، السيدةُ الفاضلةُ حرمُ السيدِ الرئيس، تفخرُ المرأةُ المصريةُ أمامَ العالمِ بما تحققَّ لها من إنجازاتٍ.. من كسرِ حواجزَ زجاجيةٍ للوصولِ إلى مواقعِ اتخاذِ القرارِ.. وإطلاقِ استراتيجياتٍ وسياساتٍ وبرامجَ.. وإقرارِ تشريعاتٍ.. فكلُّ عامٍ وكلُّ امرأةٍ وفتاةٍ مصريةٍ عظيمةٍ تحلمُ دونَ حواجزَ.. تثقُ كلَّ الثقةِ بأنها مدعومةٌ بإِرادةٍ وقيادةٍ سياسيةٍ.

تؤمنُ بأنَّ تمكينَ المرأةِ هو حقٌّ أصيلٌ منْ حقوقِها.. سيادةَ الرئيس من جَبـَـرَ جُبــِـرَ كلُّ الشكرِ والتقديرِ إلى الـمُـدافعِ الأولِ عنِ المرأةِ المصريةِ.. الحضورُ الكريم نحنُ قومٌ نؤمنُ بأنَّهُ حتى وإن بَدَت السماءُ بعيدةً.. فإنَّ الذي فوقَ السماءِ قريبُ.. نحنُ قومٌ نؤمنُ بأنَّ الأحلامَ لا تسقُطُ بالتقادم.. وعندَ اللهِ لا تموتُ الأُمنياتُ وفي دفاعِنا عن مصرَ، فَلْيَعْلَمِ القاصي والداني أننا قومٌ لا نميلُ ولا نـَمَلُّ.. ولا نلينُ ولم نلين.. ويشهد التاريخ ويقيننا أنَّ اللَّهَ لنْ يخذُلَنا أبدًا.. السيداتُ والسادة.. حققتْ مِصرُ تقدمًا ملموسًا في مؤشراتِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030 في مراجعتِها النصفيةِ من مرصدِ المرأةِ المصرية.. حيثُ رصدنا تقدما وثباتا في 33 مؤشرًا وتحديا في 3 مؤشرات وخلالَ عام 2022.. وصلَ عددُ المستفيداتِ من خدماتِ المجلسِ القومي للمرأةِ إلى ما يزيدُ على 12 مليونًا في المحافظات.. وعلى مواقعِ التواصلِ الاجتماعي 104 ملايين معدلَ وصولٍ عبْرَ الحملاتِ التوعوية.

الحق في التنمية

وخلالَ سبعةِ أعوامٍ نَجَحْنا في تحقيقِ 48 مليونَ تواصلٍ توعوي عبر طَرْقِ ما يزيد على 5 ملايينَ بابٍ.

الحضورُ الكريم تجتاحُ العالمَ الآنَ أزمةٌ اقتصاديةٌ تُلقِـى بتداعياتِها على الجميع.. فجاءَ التركيزُ على التمكينِ الاقتصادي.. والشُّمولِ المالي للمرأةِ.. والتعليمِ الفنيِّ للفتاة.. وتعزيزِ سياسات دُخولِ سوقِ العملِ.. عبر التدريبِ وتنميةِ المهارات وإقامةِ مشروعاتٍ صغيرةٍ وإتاحةِ الفرصِ التسويقية.

وإعمالًا لمنهجِ الحقِّ في التنمية.. نعملُ ضمنَ المشروعِ القومي لتنميةِ الأسرةِ المصرية على معارضَ ومشاغلَ ووحداتٍ إنتاجية.. ومجموعاتِ ادخارٍ وإقراضٍ رقمية، وتوفيرِ أصولٍ عينية.. وحاضناتِ أعمال.. كما نعملُ على تعزيزِ فرصِ المرأةِ في التصنيعِ الزراعي.. والمشروعاتِ البيئيةِ الخضراءِ الذكية.

حرف المرأة المصرية

وفيما يتعلقُ بالتوعيةِ يواصلُ المجلسُ جلساتِ الدوار.. وبرامجَ ومعسكراتٍ، ودوائرَ الحكْي لغرسِ قيمِ الانتماءِ للوطنِ في النشْء والتنشئةِ المتوازنةِ والإرشادِ الأُسَرِي، ولأولِ مرةٍ في مصرَ نتعاونُ مع المنظمةِ العالميةِ للملكيةِ الفكرية... حيثُ نعملُ علي تسجيلِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ لحرفة التلى باسم المرأةِ المصرية.. السيداتُ والسادة.. في إطارِ الآلياتِ الوطنيةِ والتشريعيةِ والتنفيذيةِ ومساراتِ الإحالةِ المعتمدةِ لحمايةِ المرأةِ من جميعِ أشكالِ العنفِ ضد المرأة والممارساتِ الضارة.. انخفضت نسبةُ ختانِ الإناث من 21%؜ إلى 14% للفئة العمرية من 0 الى 19 سنة.

وللمرةِ الأولى في مصرَ.. أطلقنا البرنامجَ التدريبيَّ المجانيَّ المعتمدَ للصحةِ النفسيةِ للمرأة وتقديمِ الدعمِ النفسيِّ الاجتماعيِّ الأولي للسيدات.

وفي إطارِ القوانينِ والتشريعاتِ نتطلعُ لقانونِ عملٍ داعمٍ للمرأةِ يوفِّـرُ بيئةَ عملٍ آمنةً ومساندةً.. وتغليظِ عقوباتِ الإيذاءِ البدني في إطارِ الأسرة.

قانون الأحوال الشخصية

وكُلُّنا ثقةٌ في صدورِ قانونِ أحوالٍ شخصيةٍ متوازنٍ يدعمُ استقرارَ الأُسرة، ويحافظُ على مكتسباتِ المرأة، وينتصرُ للمصلحةِ الفُضْلَى للطفل.

الحضورُ الكريم.. دوليًا فازتْ مصرُ بعضويةِ لجنةِ القضاءِ على التمييزِ ضدَّ المرأةِ بالأممِ المتحدة.. ونجحتْ في تخصيصِ محورٍ رئيسيٍّ للمرأةِ ضمنَ الإطارِ الاستراتيجيِّ الجديدِ للشَّراكةِ مع الأممِ المتحدة.

وتم إطلاقُ أولِ مبادرةٍ رئاسيةٍ تنفيذيةٍ في قممِ الـمُناخ.. للمرأةِ الإفريقية في إطارِ مؤتمرِ الدول الأطراف لقمةِ الـمُناخ كوب 27 وبالشراكةِ مع الأممِ المتحدة..السيداتُ والسادة.. ولأنَّ فتياتِنا هنَّ المستقبلُ .. أطلقنا الإطارَ الوطنيَّ للاستثمارِ في فتياتِ مصرَ برعايةِ حرمِ السيد رئيس الجمهورية.. من قلبِ الأممِ المتحدة.. وسطَ شكرٍ وإشاداتٍ أمميةٍ كبيرة.. ونجحتْ مبادرةُ دوِّي يا نورة لرفعِ الوعيِ والتدريبِ والتمكينِ والحمايةِ في الوصولِ إلى ما يزيدُ على 60 مليونَ مشاهدةٍ عبر الوسائطِ الإلكترونية.. و95 ألفَ مستفيدٍ ومستفيدةٍ في المحافظات.

سيادةَ الرئيس.. اسمحْ لي أن أتقدَّمَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ إلى دولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وإلى حكومتِهِ.. على الشراكاتِ القويةِ والتنسيقِ والتعاونِ المثمرِ في ملفِّ تمكينِ المرأة.

كما أتقدمُ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ إلى شركاءِ النجاحِ من القطاعِ الخاص والمجتمعِ المدنيِّ والشركاء الدوليين.. ولا يَفُوتُني شكرُ زميلاتي وزملائي عضواتِ وأعضاءِ المجلسِ القومي للمرأة واللجانِ الفنية.. والأمانةِ العامةِ.. ومقرراتِ وعضواتِ الفروعِ والمتطوعاتِ والمتطوعين ومنتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظماتِ الأهليّة.. والواعظاتِ والراهباتِ والمدربات والمدربين والميسرات الماليات.

خالصُ الشكرِ والتقديرِ لكم جميعًا.. سيادةَ الرئيس إن تمكينَ المرأةِ والفتاةِ المصرية هو اختيارٌ.. وقرارٌ.. ومصيرٌ.. وحق.. وهذا عَهْدُنا بكم.. عهدُ تحقيقِ أحلامٍ حدودُها السماءُ.. كلُّ الشكرِ سيادةَ الرئيس.. وكلُّ عامٍ ومصرُ بكلِّ خير.