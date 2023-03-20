كلية العلوم بجامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعتين 49 و50

احتفل كلية العلوم جامعة طنطا اليوم ب تخرج الدفعة الـ49 التي تحمل اسم الدكتور عاطف نوير نقيب العلميين لعام 2021، والدفعة الـ50 التي تحمل اسم المرحوم الدكتور إبراهيم عبد الله يونس وكيل الكلية للدراسات العلىا والبحوث الأسبق لعام 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلىا والبحوث، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفي عميد الكلية، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتور علاء حلاويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليات وعدد من العمداء السابقين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تقديم التهنئة للخريجين

قدم الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، وهم يجنون اليوم ثمار تعبهم وجهودهم المبذولة طوال سنوات الدراسة، موضحًا أن هذا الحفل اليوم يأتي تعبيرا عن مدى اعتزاز وفخر الجامعة بأبنائها الخريجين، لأنهم أمل الأمة، في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين لم يدخروا جهدا لتوفير بيئة تعلىمية مناسبة للطلاب.

مواكبة التطور العلمي

أوصي الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة الخريجين، أن يكونوا خير سفراء لجامعتهم في كل أنحاء العالم، مؤكدا أن اليوم يعد إضافة جديدة إلي سجل إنجازات الكلية، موجهاً الخريجين بضرورة مواكبة التطور العلمي من خلال مواصلة تعلىمهم والتحاقهم بالدراسات العلىا بالكلية، موضحاً أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في حياتهم العملية، مقدماً الشكر للجنة المنظمة للحفل لدورها في اظهار الحفل بهذا الشكل الرائع الذي يليق بالكلية.

فيلم تسجيلي

ومن جانبه أشار الدكتور طارق مصطفي عميد كلية العلوم، أن هذا الحفل يحمل طبيعة خاصة حيث يأتي تزامنا مع احتفال الكلية بحصولها على شهادة الأيزو وحصول الجامعة على عدد من جوائز التميز الحكومي، مقدما التهنئة إلي خريجي الكلية على مابذلوه من جهد موصيًا إياهم أن يتسلحوا بالعلم دائما، وأن يكونوا فخرا لكليتهم، مضيفا أن الكلية تقوم باستحداث العديد من البرامج الجديدة المميزة لطلابها الجدد. متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ وإنجازات الكلية من مشروعات تخدم البيئة والبرامج التعليمية التي تقدمها للطلاب، وتم تكريم الطلاب الأوائل والمتميزين والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية.