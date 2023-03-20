عاجل.. الدفاع الروسية: اكتشاف قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين فوق بحر البلطيق، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقالت الوزارة إن القاذفتين الأمريكيتين لم تنتهكا حدود روسيا، في إشارة إلى إقلاع مقاتلة روسية لمنع انتهاك الحدود من قبل القاذفتين.

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

وفي وقت سابق، اعترضت مقاتلة روسية مسيرة أمريكية واصطدمت بها فوق البحر الأسود، وقال البيت الأبيض إن اعتراض المقاتلة الروسية للمسيرة الأمريكية كان غير آمن وغير احترافي، مضيفا أن المسيرة لم تشكل أي تهديد وكانت تقوم بمهمة في الأجواء الدولية، مشيرا إلى مواصلة تنفيد المهام وخدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي فوق البحر الأسود، ولسنا بحاجة إلى تنسيق مع روسيا عندما نقوم بالتحليق فوق البحر الأسود.