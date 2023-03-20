«القومي للمرأة»: الإنجاب بشكل متكرر يؤثر على صحة المرأة والأسرة

قالت الدكتورة سوزان قليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن الإنجاب بشكل متكرر يؤثر على صحة المرأة والأسرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc، أن هناك عدد من المبادرات لمساعدة المرأة منها التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مجموعة من المبادرات التي طرحها المجلس، منها الشمول المالي والادخار الجماعي، الذي يحدث على مستوى القرى والمجتمعات الصغيرة، ويسبقه مجهود كبير، فيما يتعلق بالتدريب والتوعية لتستوعب المرأة حجم التحديات».

دعم المشروعات الصغيرة

وتابعت: «كذلك دعم المشروعات الصغيرة وتعليم السيدات كيفية الاعتماد على أنفسهن، فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، وتعليمهن حرف مختلفة، بالإضافة إلى التوعية والدورات التدريبية للمقبلين على الزواج لدعم وتنمية الأسرة المصرية، وهذا البرنامج في غاية الأهمية للمقبلين على الزواج».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

قضايا الأسرة

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.