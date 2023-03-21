ريهام عبدالغفور عن فقدانها لكلبها: في معزة الأولاد.. وكان ملاك حارس

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور على واقعة سخرية البعض منها بسبب حزنها لوفاة كلبها، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc».

الكلب تعب ومات صغير

واعتبرت ريهام عبدالغفور أن وفاة كلبها أسوأ ما حدث لها مؤخرًا قائلة «دي أوحش حاجة حصلت لي الفترة دي بصراحة والكلب كان اسمه بنجر وكان عنده 5 سنين لما مات وكان صغير وتعب ومات في يوم وليلة».

وأضافت: «كان عندي 4 كلاب وواحد منهم توفي وده كان الأقرب لي وكان بجد مش مجرد كلب لكن كان زي ملاك حارس كده وكان بيحس بيا لو أنا تعبانة في اللوكيشن بيبقى بيجري ويتنطط في البيت كأنه حاسس بيا»، متابعة «الكلاب مش حاجة سهلة إنك تفقديهم وفي معزة الأولاد تقريبًا».

حاجة غريبة إن الناس تحكم على مشاعرك

وأبدت ريهام عبدالغفور استغرابها من السخرية التي تعرضت لها بسبب حزنها قائلة «أنا لما حطيت صورته كنت فعلا متأثرة وأخدت كمية تريقة من الناس والله العظيم وكنت أنا اللي زعلانة ومقولتش للناس تزعل معايا ودي حاجة غريبة إن الناس تحكم على مشاعرك انتي وكانت حاجة بالنسبة لي غريبة جدًا».