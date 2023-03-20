ريهام عبدالغفور لـ إيمان الحصري: أحب تقديم شخصيات تمثل تحديا أمام الجمهور

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن دور «فاطمة» في مسلسلها الأخير «الأصلي» ليس دورا شريرا في حد ذاته وإنما الشخصية قوية للغاية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»: «فاطمة مش شريرة لكنها قوية وشايفة نفسها فاهمة في كل حاجة، وإن رأيها هو الصح، وعايزة تسيطر وتمشيهم كلهم زي مهي شايفه، عشان هدف كويس وهو الحفاظ على وجودهم سوا، لكن خلال الرحلة الخاصة بالهدف دا تصرفت تصرفات غير صحيحة».

الميراث في المسلسل

وتابعت: «المسلسل يناقش فكرة مهمة للغاية وهي الميراث، فيه ناس بتقول فاطمة عندها حق وناس شايفه إن دا ضد الشرع».

بحب أفاجئ الجمهور

وأكدت أن دورها في المسلسل أظهرها بشكل مختلف: «بحب أفاجئ الجمهور، وشغلي الشاغل إني أدور على الدور المختلف ويكون تحدي ليا، ولو ربنا كرمني في حاجة السنتين اللي فاتوا فإنه اداني فرصة إني أعمل حاجات مختلفة عن بعضها، وهو دا هدفي دايما، وكنت بعمل عمل في السنة 30 حلقة والسنادي جالي مسسلسلات 10 حلقات واشتغلت أكثر من العادي، ودا حاجة كانت قلقاني وكنت خايفة الناس تزهق».