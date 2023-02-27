ريهام عبدالغفور تدعم أحمد السعدني وحنان مطاوع في مسلسل «سره الباتع»

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على دعم كل من الفنان أحمد صلاح السعدني، والفنانة حنان مطاوع، وذلك بعد أن طرح بوستر مسلسلهما الجديد «سره الباتع»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2023.

ريهام عبد الغفور تدعم أحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع

ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر، وعلقت عليه: «إتنين من أعز أصحابي ومن أقرب البني آدمين لقلبي مبروك يا غالين»، بينما حرص أحمد صلاح السعدني، بالتعليق، قائلا: «يا ريكو يا حبيبتي ربنا يكرمنا كلنا يا رب».

وكان المنتج تامر مرسي، طرح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «سره الباتع»، وعلق عليه: «رمضان 2023 إن شاء الله على قناتي أون والحياة».

أبطال مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يشارك في بطولته أكثر من 60 فنانا وفنانة، من أبرزهم أحمد فهمي، احمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي.