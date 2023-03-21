نجم الدوم في التمثيل لـ إيمان الحصري: المنافسة كانت صعبة للغاية

أبدى أمير عبدالواحد، الفائز بجائزة نجم برنامج الدوم في مجال التمثيل، سعادته للفوز بالجائزة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن سهلا مطلقًا، ومنذ بدايات انطلاق الموسم الثاني من المسابقة.

الكثيرون تحمسوا للمنافسة في الموسم الثاني

وأوضح أمير عبدالواحد خلال لقاء خاص للفائزين ببرنامج «الدوم» مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المشاهدين تعرفوا على البرنامج في الموسم الأول وشاركوا بعدها بكثرة، لافتًا إلى أن أعدادا ضخمة من الموهوبين تقدمت للمشاركة في البرنامج، مشيرًا إلى أن الكثيرين تحمسوا للمنافسة في الموسم الثاني وأن هناك أعدادا كثيرة ومنها أعداد للموهوبين وصلت لآخر مرحلة في المنافسات، مشددًا على أن المنافسة كانت صعبة.

مدرب التمثيل أحمد مبارك قدم لنا مجهودات كبيرة طوال فترة التدريب

وأشار إلى أنهم تلقوا تدريبات وورشا منذ اليوم الأول لاشتراكهم في برنامج الدوم، مضيفًا أن أحمد مبارك مدرب التمثيل كان يدربهم وكان المسؤول عن اختيار المشاهد طوال الوقت، مثنيًا على مجهوده معهم، معتبرًا أنه قدم أكبر مساعدة لهم.