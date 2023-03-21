يارا حسام عن مشاركتها في الدوم: قولت أهي فرصة ومش هخسر حاجة

أبدت يارا حسام، الفائزة بجائزة نجم برنامج الدوم في مجال التمثيل، سعادتها للفوز بالجائزة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أصدقائها شارك في المسابقة منذ الموسم الماضي.

اشتراك أصدقائها الموسم الماضي حمسها للمشاركة في الموسم الحالي

وأوضحت يارا حسام خلال لقاء خاص للفائزين ببرنامج «الدوم» مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن اشتراك أصدقائها الموسم الماضي حمسها للمشاركة في الموسم الحالي لبرنامج الدوم والذي فازت فيه بالفعل.

وأشارت إلى أنها اعتبرت برنامج الدوم فرصة وقررت المشاركة فيه بغض النظر عن النتيجة الممكنة، مؤكدة أنها لم يكن لديها أمل للفوز وأنها خاضت المسابقة من باب التجربة نظرًا لمشاركة أعداد ضخمة في المسابقة.

لما لقيت الأعداد كتيرة قوي قلت يالا نجرب وأنا مش هخسر حاجة

وتابعت: «لما لقيت الأعداد كتيرة قوي قولت يالا نجرب وأنا مش هخسر حاجة ومكنش عندي أمل قوي في الأول وفي كل مرحلة الموضوع بيبقى أصعب وأصعب وكل مرة كنت بقول عادي وكنت بتفاجئ وبعد كده الآخر اتحمست وقولت هكسب».