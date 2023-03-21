انخفاض الحرارة في جنوب سيناء.. وقمة سانت كاترين تسجل 4 درجات تحت الصفر

مازالت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسجل أقل درجة حرارة في مصر، ولازالت القمم الجبلية تسجل درجات أقل من الصفر، رغم أن اليوم هو آخر أيام فصل الشتاء رسمياً.

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة في سانت كاترين مازالت منخفضة في الليل، والبرودة شديدة فوق الجبال، حيث تسجل الحرارة تحت الصفر طوال الليل، موضحاً أن جميع الرحلات الجبلية مفتوحة أمام السياح للصعود إلى جبل موسي.

سانت كاترين تسجل 4 درجات تحت الصفر

وأكد رئيس المدينة، أن سانت كاترين سجلت فجر اليوم الثلاثاء درجة حرارة 1 درجة مئوية، وارتفعت الرطوبة بنسبة 79%، وسرعة الرياح 5 كيلومترات في الساعة.

وأضاف «عابد»، أن قمة جبل سانت كاترين ما زالت تسجل أدنى درجة حرارة على مستوى الجمهورية، حيث سجل جبل كاترين 4 تحت الصفر، بينما سجل جبل موسى الذي يستقبل مئات السياح يوميا درجة حرارة 1 تحت الصفر، وجبل عباس 2 تحت الصفر.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الطقس بارد في مدن جنوب سيناء خلال فترات الليل وتزيد مع ساعات الفجر، وفي النهار ترتفع الحرارة مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، والتي تصل إلى 80%.

وتابع المحافظ، بأن مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب سجلت في الصباح 16 درجة مئوية، ومتوسط سرعة الرياح في المدن الثلاثة 12 كيلومترا في الساعة، وهي شمالية وشمالية غربية، بينما متوسط نسبة الرطوبة بلغت 62%.

أما مدينتي طور سيناء وطابا فسجلتا 14 درجة مئوية، مع هدوء لحركة الرياح، مشيرا إلى أن جميع المطارات والمواني تعمل بصورة طبيعية.