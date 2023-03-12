محافظ جنوب سيناء: نقل سلالات الهجن الأصيلة إلى مضمار شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر يقدم دورا توعويا للمزارعين والمربين في مدن المحافظة، موضحا أن المتخصصين في أبحاث الصحراء يقومون ليلا ونهارا بإنتاج سلالات من النباتات والمحاصيل، بالإضافة إلى الحيوانات بعد زيادة الإنتاج وتحسين السلالات.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قوافل بحوث الصحراء ينظم قوافل دورية إلى المناطق المزروعة في جنوب سيناء لمساعدة المزارعين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والطب البيطري، من أجل تحسين الإنتاج وسلالات الحيوانات ومعالجة الأمراض.

زيارة مركز البحوث

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه قام بزيارة تفقدية إلى مركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر لتفقد بعض المشروعات التي ينفذها المركز، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد).

وأضاف أنه من تفقد صوبة سلالة جديدة من الطماطم على مساحة 360 مترا مربعا، وعمليات تحسين سلالات الإبل، إنشاء معامل مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، تقييم 50 صنف قمح بالتعاون مع اكساد، إلى جانب عدد من المشروعات.

وقرر المحافظ، نقل عددا من الإبل الأصيلة المهداة من دولة الإمارات من مركز بحوث الصحراء إلى شرم الشيخ للسباق في المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن المقرر مايو المقبل.

تحسين سلالات الإبل

وأكد الدكتور إيهاب زغلول، مدير مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء، إن هناك 14 من الإبل الأصيلة أهدتها دولة الإمارات إلى مصر بهدف التلقيح وتحسين السلالات للإبل الموجودة في جنوب سيناء.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة الاستفادة من هذه الجمال وتوفير الرعاية لها بمركز البحوث، وهي 9 ذكور و3 إناث، بالإضافة إلى مولودين.

وتابع أن السيد القصير، وزير الزراعة، وافق على إيداعها في مركز البحوث برأس سدر، وذلك من أجل التحسين الوراثي للإبل الموجودة في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هذه الإبل أصيلة ومن التي تسابق في السباقات المحلية والدولية.