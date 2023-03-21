كشف لغز سقوط شاب من أعلى عقار بمدينة نصر.. «كان في حالة سكر»

كشفت تحريات المباحث لغز مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى عقار في مدينة نصر؛ إذ أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء تحليل مخدرات للشاب المتوفى، بناء على قرارا النيابة العامة، أنه كان في حالة سكر.

وأضافت التحريات، أن الشاب بعد تناوله كمية كبيرة من «عرق البلح»، صعد أعلى العقار المقيم به، وأثناء وقوفه فقد توزانه وسقط في الشارع جثة هامدة.

إخطار بوصول شاب جثة هامدة

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى كسر في الجمجمة ونزيف خارجي.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.