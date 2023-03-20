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انتشال جثة طفلة غرقت في ترعة بقنا

كتب:

رجب آدم
10:34 م | الإثنين 20 مارس 2023
إسعاف - صورة أرشيفية

إسعاف - صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، غرقا داخل ترعة عزبة شاهين في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وجرى نقل جثتها إلى مستشفى فرشوط المركزي.

مستشفى فرشوط المركزي 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بورود بلاغ يفيد غرق طفلة داخل ترعة بعزبة شاهين في مركز فرشوط، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المركز.

غرق طفلة في قنا

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع الطفلة شريفة محمد.ع، 4 أعوام، غرقا داخل ترعة أمام الوحدة الصحية بعزبة شاهين في مركز فرشوط.

جرى نقل الجثة  بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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