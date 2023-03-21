السيطرة على حريق هائل بمصنع إدفينا للأسماك في دمياط دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط من السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع إدفينا لتغليف وتعبئة الأسماك، دون خسائر في الأرواح.

اندلاع حريق في مصنع إدفينا

كان اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخليه مدير أمن دمياط تلقى بلاغا من قوات الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق فجر اليوم الثلاثاء، في مصنع إدفينا للأسماك بمركز ومدينة عزبة البرج، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وجرى التعامل مع الحريق بشكل عاجل.

السيطرة على الحريق

وقالت هالة هشام من أهالي عزبة البرج بدمياط، وأحد شهود العيان، وتسكن بجوار المصنع، لـ«الوطن»، إن الأهالي شاهدوا اندلاع حريق هائل في المصنع، وصوت انفجار كبير أثار القلق في المدينة، إلا أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بشكل سريع عقب وصولهم وسيطروا على الحريق، دون خسائر في الأرواح.

وجاري الفحص من شرطة مركز عزبة البرج، للتعرف على أسباب وقوع الحادث، ورفع تقرير الى جهات التحقيق.