السيطرة على حريق في أحد المنازل السكنية بالمنيا والسبب عقب سيجارة

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل في أحد المنازل السكنية بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا، دون وجود أي خسائر بشرية أو مادية.

بلاغ الحريق

كانت البداية عنما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمخلفات أعلى سطح منزل، بالوحدة المحلية لطمبدي بمركز مغاغة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون أي إصابات.

وبمواجهة مالك العقار، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن سبب نشوب الحريق إلقاء عقب سيجارة مشتعلة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.