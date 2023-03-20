السيطرة على حريق بأحد العقارات في العباسية دون خسائر

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى العقارات أمام مسجد النور بمنطقة العباسية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد نشوب حريق داخل إحدى العقارات بمنطقة العباسية، وعقب ورود البلاغ قامت الحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والأماكن المجاورة، وفرض كردون أمني.

وتبين من خلال فحص رجال الشرطة للبلاغ أن الحريق اندلع داخل إحدى العقارات الموجودة أمام مسجد النور بمنطقة العباسية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتجري جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.