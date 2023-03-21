درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم 21 مارس.. أول أيام الربيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء أول أيام فصل الربيع، قائلة إن الطقس سيكون مائلا للدفء خلال ساعات النهارا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة جنوب سيناء وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أن الطقس يشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وبارد مع بداية ساعات الليل على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 23 - 11

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12