«مستقبل وطن»: الدولة حرصت على دعم الطبقة الفقيرة خلال الفترة الماضية

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حرصت طوال السنوات الماضية على دعم الطبقة الفقيرة وتوفير حياة كريمة لها.

رفع مستوى معيشة الطبقة الفقيرة

وأوضح الخولي، في تصريحاته للوطن، أن القيادة السياسية كانت حريصة على ارتفاع المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة والأولى بالرعاية، وظهر ذلك من خلال القضاء على العشوائيات التي كانت بمثابة سرطان على أرض الوطن وإقامة مدن عمرانية ومساكن آدمية تليق بالمواطنين.

وتابع أن عملية القضاء على العشوئيات التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لم تكن سهلة على الإطلاق؛ إذ أنها كلفت الدولة مليارات من الجنيهات، وذلك في إطار الرقي بالمستوى المعيشي للطبقة الفقيرة، وخلق أجواء بيئية سلمية تليق بالمستوى الآدمي لهم.

حزمة حماية اجتماعية

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن ذلك يأتي فضلا عن تخصيص الدولة لحزمة حماية اجتماعية لإعانة فئات محددة من المواطنين، وتتمثل في معاش تكافل وكرامة الذي يصرف لفئات معينة حددتها لوائحه الخاصة، وذلك على سبيل تقديم الدعم العيني للفئات الأكثر احتياجا.