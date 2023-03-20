«مستقبل وطن» ينظم ندوات دينية ودورات رمضانية ومعارض غذائية في قنا

عقد المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة مساء اليوم اجتماعا موسعا بمقر الحزب بمدينة قنا بحضور أمناء المراكز وأمناء التنظيم لبحث خطة الاستعداد والعمل خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور وائل ممتاز أمين الإعلام في حزب مستقبل وطن وأشرف أحمد عبد الغني أمين التدريب والتثقيف وجيهان رمزي أمين الثقافة والرياضة والفنون والدكتور حنان مصطفي أمين شئون العلاقات الحكومية والدكتور مصطفي محمود حامد أمين العلاقات العامة .

تخفيض أسعار السلع الغذائية

وقال المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن الاجتماع ناقش الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال أيام الشهر الفضيل مشيرا إلى أن الحزب نفذ 8 معارض للسلع الغذائية توفر السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 30- 50 % عن مثيلاتها بالأسواق كما نفذ الحزب 3 معارض لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وتنفيذ 12 قافلة طبية بمختلف مراكز المحافظة.

توزيع كراتين مواد غذائية

ومن جانبه أكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة علي الفترة المقبلة تحتم علينا جميعا العمل والتلاحم مع المواطنين مشيرا إلى أن الحزب قام بتوزيع آلاف الكراتين من المواد الغذائية على الأسر الأولي بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا دعما لها قبيل شهر رمضان المعظم وأنه خلال الشهر الكريم سيتم تنفيذ سلسلة من الندوات الدينية والثقافية ودورات رمضانية في كرة القدم ومسابقة القرآن الكريم والتوسع في معارض السلع الغذائية والملابس الجاهزة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تماشيا مع توجهات الحزب والقيادة السياسية .