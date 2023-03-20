أمانة تنظيم «مستقبل وطن» تجتمع لمناقشة استراتيجية العمل بالمحافظات

عقدت أمانة التنظيم لحزب «مستقبل وطن» برئاسة النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعها التنظيمي الأول لمحافظات غرب الدلتا الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك بحضور النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد وأمين شئون الثقافة والرياضة والفنون، وعضو مجلس الشيوخ.

حزب مستقبل وطن

ومن بين الحضور كان النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود سعد أمين المهنيين بالحزب ، وعضو مجلس النواب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، أعضاء مجلس الشيوخ وأمناء المحافظات، وأمناء التنظيم، والقيادات التنظيمية بالأمانات النوعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات الثلاث.

خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل

وناقش الاجتماع خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمين التنظيم إلى أهمية العمل الجماعي والمؤسسي باعتباره أساس النجاح، وضرورة استكمال الهياكل التنظيمية لهيئات مكاتب الامانات النوعية على مستوى المحافظة والأقسام والمراكز موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والعمل الجماعي بين الهيئة البرلمانية والتشكيلات التنظيمية للحزب للعمل على حل كافة القضايا المجتمعية والقضايا المحلية.