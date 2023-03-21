سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم.. تراجع 5 جنيهات

تشهد أسعار الذهب عدم استقرار تزامنا مع تذبذب سعر الدولار عالميا، حيث سجلت الأوقية اليوم الثلاثاء 21-3-2023 نحو إلى 1980 دولارا للأوقية، وهذا ما اثر أسعار الذهب محليا، بينما تراجع سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر مبيعا، فضلا عن تراجع أسعار جميع الأعيرةفي محال الصاغة بالأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2020 جنيها مع بداية التدولات الصباحية، متراجعا بنحو 5 جنيهات عن آخر سعر له مساء أمس الاثنين، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2000 جنيها للبيع، مقابل 2020 للشراء اليوم، بعد أن بلغ آخر سعر له 2025 جنيها أمس.

- عيار 24 نحو 2386 جنيها للبيع، مقابل 2309 جنيهات للشراء.

- عيار 22 نحو 2095 جنيها للبيع، مقابل 2116 جنيها للشراء.

- عيار 18 نحو 1714 جنيها للبيع، مقابل 1731 جنيها للشراء.

- عيار 14 نحو 1333 جنيها للبيع، مقابل1347 جنيهًا للشراء.

- عيار 12 نحو 1143 جنيها للبيع، مقابل 1154 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 16 ألف جنيه للبيع، و16ألفا و160 جنيها في عمليات الشراء، وذلك فق ما أعلنته شركة جولد بيليون، إحدى الشركات العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.