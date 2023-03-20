ارتفاع درجات الحرارة من 3-5 درجات مئوية خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، حيث ترتفع درجات الحراة تدريجيا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين «3-5» درجات مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، اعتبارا من غد الثلاثاء أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الثلاثاء 21 مارس

ويتضمن طقس الثلاثاء 21 مارس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مدن القتاة وأقصى السواحل الشمالية الغربية، بينما تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 22 مارس

أما عن طقس الأربعاء 22 مارس، فيكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الخميس 23 مارس

يسود طقس الخميس 23 مارس أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء 22 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الخميس 23 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.