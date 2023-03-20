درجات الحرارة في أول أيام فصل الربيع غدا.. القاهرة 20 مئوية 

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في درجات الحرارة، في أول أيام فصل الربيع، حيث تتأرجح بين ارتفاع وانخفاض مستمر، خاصة في أول 6 أسابيع من الربيع، حسبما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الربيع غدا الثلاثاء 21-3-2023.

درجات الحرارة في أول أيام الربيع

وكشفت «الأرصاد» تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الربيع، حيث يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلا على الأنحاء كافة.

وتعود عودة التقلبات الجوية في النصف الأول من فصل الربيع، بسبب تأثير منخفض البحر الأحمر «السودان الموسمي»، ما يعمل على تكاثر السحب الممطرة وسقوط الأمطار التي قد تصل أحيانا إلى حد السيول على المناطق الجبلية، بالإضافة إلى تأثير «رياح الخماسين» المثيرة للأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على الطرق.

درجات الحرارة في أول فصل الربيع

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في أول أيام فصل الربيع، فهي كما يلي.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12