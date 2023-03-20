ارتفاع جماعي لأسعار مدخلات إنتاج الحديد عالميا.. زيادة 33 دولارا في طن الخردة

شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الحديد والصلب على المستوى العالمي، ارتفاعا جماعيا، على خلفية تنامي الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني، ووفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

وبلغت أسعار الخردة 460 دولار للطن في تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مقارنة بـ427 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع ذاته من الشهر الماضي، ومقارنة بـ418 دولارا في تعاملات الأسبوع الأخير من يناير، وهي أعلى من أسعار أول أسبوعين في يناير الماضي، والتي سجلت 417 دولارا للطن، مقارنة بـ 401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.

132 دولارا لطن الخام

وسجلت أسعار خام الحديد 132 دولار للطن، مقارنة بـ125 دولارا طن، وبنحو 126 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، وهي نفس أسعار الأسبوعين الثاني والثالث من يناير.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

630 دولارا للطن

وتراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 595 – 630 دولار للطن، مقارنة بما بين 540 – 595 دولارا للطن الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وبما يتراوح بين 540 – 600 دولار للطن في الأسبوع الرابع، وبأسعار أول أسبوعين من شهر يناير، والتي تراوحت بين 540– 590 دولارا للطن، ارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولارا للطن في تعاملات آخر ديسمبر.

وهبطت أسعار حديد التسليح إلى ما بين 735 – 750 دولار للطن، مقارنة بـ 710 دولارات للطن الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، ومقابل ما بين 690 – 700 دولار للطن، في الأسبوع الرابع من يناير، ومقارنة بما بين 715 – 720 دولارا للطن بأول أسبوع من الشهر الماضي، وما بين 635 – 650 دولار طن للأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي.