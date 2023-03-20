كل ما تريد معرفته عن زيادة التموين في شهر رمضان 2023.. تصرف للأسر الأكثر احتياجا

منحت الحكومة دعما استثنائيا للأسر المستحقة والأولى بالرعاية بزيادة صرف المقررات التموينية لها لمدة 10 أشهر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة الأكثر احتياجًا.

وبدأ صرف زيادة التموين في شهر سبتمبر 2022 وتستمر حتى شهر يونيو 2023، وتصرف وزارة التموين لنحو 38 مليون مواطن زيادة التموين في شهر رمضان 2023، بالقيمة التالية:

قيمة الزيادة في السلع التموينية

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرتان أو ثلاث تحصل على سلع بقيمة 200 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر تحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.

موعد صرف الزيادة التموينية في رمضان 2023

وتصرف منافذ التموين، الزيادة التموين في شهر رمضان 2023، بعد مرور العشر أيام الأوائل، ويستمر صرفها طوال شهر أبريل حتى 30 أبريل، وهي الدفعة الثامنة من قيمة الدعم الاستثنائي المستحق للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب معاش تكافل وكرامة، والذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفيره دعما للأسر الأكثر احتياجًا، ولزيادة مظلة الحماية الاجتماعية.

حصة السلع التموينية للأسر الأولى بالرعاية

حصة السلع التموينية للأسر أصحاب البطاقات في شهر رمضان 2023، تعتبر ثابتة، وتحدد وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، حيث تحدد حصة السلع للفرد الواحد بقيمة 50 جنيها حتى الفرد الرابع و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس، مضافًا عليها حصة السلع بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر للأسرة إذا كانت من بين الأسر الأولى بالرعاية.

حصة الخبز للأسرة صاحبة بطاقة التموين

وتأتي حصة الخبز المستحقة للأسرة صاحبة البطاقات كما هي والمقررة بعدد 5 أرغفة خبز يوميا لكل فرد مدرج على البطاقة، بإجمالي 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر، مع إمكانية استبدال فارق نقاط الخبز بسلع تموينية في الشهر التالي.