إدوارد يتحدث عن والدته الراحلة في عيد الأم: «أنا عايش بدعواتك وبركتك»

بكلمات مؤثرة وحزينة، تذكر الفنان إدوارد والدته الراحلة في عيد الأم، ونشر فيديو لها قبل وفاتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

رسالة إدوارد لوالدته في عيد الأم

وعلق الفنان إدوارد على الفيديو، قائلا، «كل سنة وإنتي طيبة يا أمي.. وحشتيني أوي في عيدك.. أول مرة أنزل الفيديو ده وانتي بتدعيلي.. أنا أصلا عايش بدعواتك وبركتك عليا.. بحبك يا أمي».

آخر أعمال إدوارد

ويشارك إدوارد في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حضرة العمدة»، الذي يشارك فى بطولته كلا من روبي، وسميحة أيوب، ولطفي لبيب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي.

والعمل من إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس.