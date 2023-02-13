ماركو إدوارد يكشف تفاصيل طرح أول ميني ألبوم: يضم 5 أغان

يستعد الفنان الشاب ماركو إدوارد، نجل الفنان إدوارد خلال الفترة المقبلة للدخول إلى عالم الغناء بشكل احترافي من خلال تحضيره لميني ألبوم كامل سيتم طرحه قريبا.

كشف الفنان ماركو إدوارد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالفعل قد انتهى من تسجيل أغاني أول ميني ألبوم غنائي له والذي سيضم خمس أغاني ويحمل اسم «بدايتي».

ماركو إدوارد يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

وتابع ماركو قائلا: «الخمس أغاني في الألبوم هيكونوا أشكال مختلفة تماما وأنواع المزيكا فيه هتكون مختلفة ومتنوعة، لأن أنا كنت حابب في تجربتي الأولى أقدم أشكال مختلفة الأول وأشوف الجمهور هيجبني في إيه».

وكشف ماركو أن الألبوم يضم أغنية بعنوان بدايتي وأوميجا ومحتاجة برواز وميامي وفكرة.

يذكر أن مارك إدوارد يعرض له خلال هذه الفترة مسلسل تياترو والذي يخوض من خلاله تجربة التمثيل للمرة الأولى مع عدد كبير من الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما يعرض له أيضا مسلسل جروب الدفعة والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم شيري عادل وعمرو وهبة وميدو عادل وعدد آخر من الفنانين.