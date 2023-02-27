إدوارد: أشارك بعملين في موسم دراما رمضان 2023

يعيش الفنان إدوارد، حالة من النشاط الفني في موسم دراما رمضان 2023، حيث يواصل تصوير أعماله الجديدة حاليًا، ليطل على جمهوره بها خلال أيامٍ قليلة في رمضان.

وقال إدوارد، لـ«الوطن»، إنه يُشارك في موسم رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «حضرة العمدة» بطولة الفنانة روبي، مؤكدًا أنه سيُقدم شخصية جديدة عليه لم يُقدمها من قبل، رافضًا الإفصاح عن ملامحها بعد.

إدوارد يُشارك في مذكرات زوج

وأوضح إدوارد، أنه يُشارك أيضًا في مسلسل «مذكرات زوج» بطولة الفنانة طارق لطفي، لافتًا إلى أنّ العمل تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي، مُعربًا عن آماله بأن ينال الدور إعجاب الجمهور فور عرضه في رمضان 2023.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل مذكرات زوج، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ويخوض من خلاله الفنان طارق لطفي تجربة الـ15 حلقة.