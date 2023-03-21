أفضل دعاء للأم المتوفية.. «اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها»

الدعاء للأم المتوفية هو أسرع الأعمال التي تصل لها في قبرها، والدعاء لميت هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في الحديث الشريف «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء بحد ذاته هو عبادة عظيمة فضلها كبير عند الله سبحانه وتعالى.

دعاء للأم المتوفية

ودعاء للأم المتوفية هو أفضل الأعمال التي يقدمها الابن البار بوالدته حتى بعد رحيلها، لأن الدعاء يصل إلى الميت في قبره، مع العلم أن هناك العديد من الأشياء التي يستطيع الابن أو الابنه تقديمها إلى والدته المتوفية مثل الصدقات، قراءة القرآن، وهب ثواب لها، زيارة أهلها والبر بهم، ومن الدعاء الذي يمكن الاستعانة به للأم المتوفية:

- ربي لا تحرم أمي من رائحة الجنة فهي لم تحرمني شيئًا من الدنيا.

- اللهم أنزل نورًا من نورك على أمي، اللهم أنِر لها قبرها ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها.

- اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.

- اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.

- اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

- اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

- اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

- اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها.