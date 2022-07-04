دعاء للأم المتوفية في ذي الحجة.. اعرف أفضل الأدعية مع الليالي العشر

في هذه الأيام المباركة، العشر من ذي الحجة، يقوم بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، بالبحث عن دعاء للأم المتوفية، ليخفف الله عنها، ويقيها من عذاب القبر، فهي الأم التي ترعى وتهتم وتخفف الآلام عن أولادها.

وهناك الكثير من دعاء للأم المتوفية، التي يمكن استخدامها، لاسيما في هذه الأيام المباركة، ومن هذه الأدعية، كما رددها العلماء، ومنهم الشيخ محمد متولي الشعراوي: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْهُا، وَاعْفُ عنْها وَعَافِهِا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا، وَقِهِا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

دعاء للأم المتوفية

«يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها».

ويمكن أيضا قول دعاء للأم المتوفية آخر ومنها «اللهم أنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك، تحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فارحمها اللهم أنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

«اللهم اكف والدتي عذاب القبر، وجافِ الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ اكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاءون وكان على ربك وعدًا مسئولاً».

دعاء قصير للأم المتوفية

وهناك دعاء للأم المتوفية أيضًا قصير ويسهل قوله ومنها: «يا إلهي أنت الغني ونحن إليك فقراء، فاللهم أغني عن عذاب روحها.. اللهم ثبت أقدامها على الصراط المستقيم.. اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها».

«اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك».

وهناك العديد من الأدعية مثل دعاء للأم المتوفية قصيرة و يمكن قولها في أي وقت، ومنها: «اللهم تقبل دعائي يا رب العالمين، وأعفو عنها فهي كانت مؤمنة بالله عز وجل ومسلمة بالإسلام».

«اللهم عطر قبر أمي برائحة الجنة».

«اللهم قِها عذابك يوم تبعث عبادك، وأنزل نوراً من نورك عليها، وحرِّم دمها ولحمها على النار يا أرحم الراحمين».