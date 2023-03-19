4 مدن في قائمة الأكثر دفئا غدا.. بينها أسوان

تواصل درجات الحرارة بطقس غدا الاثنين الانخفاض على كافة الأنحاء بعد موجة حارة شهدتها البلاد، ليكون الانخفاض ملحوظا بدرجات الحرارة، فتسجل اليوم 4 مدن أعلى درجات الحرارة وتعد الأكثر دفئا بـ27 درجة مئوية لدرجة الحارة العظمى حتى 25 درجة مئوية، في طقس معتدل الحرارة مشمس نهارا.

بينما تسجل درجة الحرارة الضغرى مابين 14 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، حتى 17 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المدن الأكثر دفئا

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا بطقس غدا الاثنين ودرجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

أسوان 25 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

أبو رماد 25 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، شلاتين 27 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، أبوسمبل 25 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

الظواهر الجوية بطقس الغد

تشهد المدن الأكثر دفئا بطقس غد الاثنين أبو سمبل وأسوان وشلاتين وأبو رماد عدد من الظواهر الجوية منها سطوع الشمس، وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار، مع إنخفاض درجات الحرارة نسبيا بين فترتى الصباح والمساء.